La Viterbese comunica l’arrivo in prestito dalla Ternana del portiere classe ‘99 Tommaso Vitali. Il calciatore arriva in gialloblù dopo aver giocato nelle giovanili rossoverdi nelle ultime due stagioni. Dovrebbe mettersi a disposizione del tecnico Lopez martedì alla ripresa degli allenamenti ed essere disponibile per la trasferta di Bari, in programma domenica 1° settembre alle ore 17.30 allo stadio "San Nicola".