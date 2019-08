Calabro lascia la Viterbese. Il suo posto sulla panchina gialloblù è stato preso da Giovanni Lopez, che nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento. Ecco la nota ufficiale della rescissione consensuale con Calabro: "La Viterbese Castrense comunica la rescissione consensuale del contratto di mister Antonio Calabro, del mister in seconda Alberto Villa e del preparatore atletico Paolo Traficante. Al mister e al suo staff va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto". E questa è la nota in cui viene ufficializzata la scelta di Lopez: "La Viterbese Castrense comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Giovanni Lopez. Al mister e al suo staff va il migliore augurio per il ritorno alla guida della panchina gialloblù". Infine il debutto in campionato contro la Paganese è stato posticipato dalle ore 15 alle 18.30.