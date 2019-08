CORNETO TARQUINIA-CSL SOCCER 4-0

RETI 32' pt Federici, 16' st e 43' st Monteforte, 37' st Pastorelli

CORNETO TARQUINIA Iacomini, Birra, Siclari, Valentini, Federici, Giulietti, Monteforte, Forieri, Catracchia, Pastorelli, Gravina All. Del Canuto

CSL SOCCER Del Duchetto, capretti, gallina, de Santis, la morgia, gibaldo, Sanmartin, Peveri, Superchi, Spirito, Barzellotti All. Salipante

Seconda uscita stagionale per la Corneto Tarquinia e secondo poker per la squadra di mister Del Canuto. In una torrida mattina di agosto la Corneto Tarquinia ha ospitato al Bonelli la Csl di mister Salipante, squadra che milita nel campionato di promozione, ottenendo il successo con un sonoro 4-0. Prima rete di Federici al 32', poi nella ripresa la doppietta di Matteo Monteforte intervallata dalla rete realizzata da Omar Pastorelli.