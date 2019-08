ROBUR SIENA-VITERBESE 2-2

RETI 13’ pt e 40' pt Vandeputte (V); 38’ st su rigore Guberti (RS), 45’ st Cesarini (RS)

ROBUR SIENA (4-3-1-2) Confente - Oukhadda, Buschiazzo (1’ st Varga), D’Ambrosio, Setola - Arrigoni (27’ st Bentivoglio), Gerli, Vassallo (1’ st Romagnoli) - Serrotti (1’ st Cesarini) - Guberti, Polidori (30’ st Guidone) All. Dal Canto

VITERBESE Primo tempo (3 5-2) Biggeri - Atanasov, Markic, Baschirotto - De Giorgi, Antezza, De Falco, Vandeputte, Errico - Tounkara, Volpe

Secondo tempo (3-5-2) Biggeri (27’ st Pini) - Messina, Melillo, Baschirotto (27’ st Ricci) - Zanoli, Antezza (27’ st Covarelli), De Falco (27’ st Corinti), Bezziccheri, Cotroneo - Molinaro, Volpe (27’ st Svidercoschi) All. Calabro

Pari e spettacolo della Viterbese, che impatta per 2-2 al "Franchi" di Siena nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato. Gialloblù che chiudono la prima frazione avanti di due reti grazie alla doppietta di Vandeputte, a segno al 13' e al 40'. Nel secondo tempo, però, il Siena trova la forza di reagire e prima accorcia con il calcio di rigore trasformato da Guberti al 38', poi acciuffa il definitivo 2-2 con Cesarini al 90'. Domenica primo impegno ufficiale in campionato per la squadra di Calabro, che affronterà la Paganese alla Palazzina (calcio d'inizio alle ore 15).