Dopo la partitella in famiglia disputata a Canepina, la Viterbese potrà godere di due giorni di riposo in coincidenza con il Ferragosto. Ripresa fissata venerdì pomeriggio con l'allenamento delle 17.30 sul campo in erba dell'impianto cimino. Sabato mattina allenamento alle ore 10 al Rocchi e nel pomeriggio ancora una volta a Canepina, sempre alle 17.30. Domenica invece i gialloblù sosterranno un'amichevole allo stadio "Artemio Franchi" di Siena contro la Robur (formazione di serie C). Lunedì riposo e ripresa degli allenamenti martedì 20, a cinque giorni dalla prima di campionato, fissata per domenica 25 agosto alla Palazzina contro la Paganese (ore 15). Intanto la società ha ufficializzato che "Tecnologia & Sicurezza Spa sarà al fianco dei gialloblù come Main Sponsor per la stagione 2019/2020.. 'Tecnologia & Sicurezza' nasce nel 2003 con l’esperienza e l’iniziativa ultradecennale dell'ingegner Marco Arturo Romano (patron della Viterbese, ndr). E' un'azienda specializzata nella sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro che assicura la massima affidabilità dei suoi servizi, mediante l’adozione di precisi processi aziendali. Con oltre 130 sedi in tutta Italia, Tecnologia & Sicurezza ha creato un vero e proprio network della sicurezza unico in Italia, dove un team di esperti sono pronti a rispondere a tutte le necessità in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, avvalendosi anche della collaborazione con Organismi di Certificazione accreditati. La forza del network e la sua presenza capillare sul territorio è frutto di un costante lavoro di ricerca ed implementazione di nuovi servizi volti a soddisfare un numero crescente di esigenze. Inoltre, Tecnologia & Sicurezza è operativa e presente da anni anche a Viterbo con sede in Via Vittorio Veneto 44. Tecnologia & Sicurezza Spa sarà presente sulle maglie della Viterbese per la stagione 2019/20".