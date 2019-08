Nella seconda uscita interna precampionato il Monterosi cede di misura alla neopromossa Team Nuova Florida. Ancora ai box capitan Gasperini e gli attaccanti Roberti e Sciamanna. Mister D’Antoni getta subito nella mischia il neo acquisto Alessio Petti al fianco di Piroli. I biancorossi partono bene passano in vantaggio al 20’ con Lorenzo Pellacani e collezionano almeno cinque nette palle gol per il raddoppio. Nella ripresa il caldo si fa veramente insopportabile. Il tecnico del Monterosi lascia negli spogliatoi praticamente tutto l’undici iniziale (autore già di oltre un’ora di gioco giovedì) per evitare infortuni derivanti dalla stanchezza. Ne approfitta la Nuova Florida che pareggia con l’ex Sabatini e poi nel finale sigla il gol del sorpasso con Rossi. Ma il Monterosi visto nel primo tempo, col pallino del gioco sempre in mano e sempre in attesa del rientro dei suoi bomber Roberto e Sciamanna, va sicuramente promosso.