La Viterbese comunica di aver raggiunto l’accordo con la Lazio per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Mamadou Tounkara. Il calciatore ha firmato un contratto biennale con la società gialloblù. Tounkara, attaccante con passaporto spagnolo classe ’96, è cresciuto nelle giovanili del Barcellona ed è passato alla Lazio nel 2012. Sempre con la Lazio ha giocato nella primavera dove ha collezionato 39 presenze e ha segnato 18 gol ed ha anche esordito in Serie A. Nella stagione 2015/2016 ha giocato in Serie B con le maglie di Crotone e Salernitana con le quali ha disputato in totale 10 gare e ha messo a segno una rete. Infine, il calciatore ha anche indossato le maglie del Flamurtari (prima divisione del campionato albanese), del FC Schaffhausen (Challenge League svizzera) e del MFK Zemplín Michalovce (Superliga Slovacca).