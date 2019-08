Il Monterosi si regala Petti"Voglio una grande stagione"

Il Monterosi è lieto di comunicare l’ingaggio del difensore Alessio Petti. L’esperto mancino classe 1991 approda alla corte di mister David D’Antoni spesa tra serie C e serie D con le maglie di Bellaria, Foligno, Fano, Maceratese, Rimini e Gubbio dove ha vinto il campionato insieme all’attuale compagno di squadra Jacopo Sciamanna. Il difensore imolese è entusiasta di sposare la causa biancorossa: “Ho scelto il Monterosi perché è la società che ha dimostrato il maggiore interesse nei miei confronti sin dall’inizio di questo mercato. Potevo avere soluzioni anche in serie C ma alla fine ho capito che qui ci sarebbero state tutte le condizioni ideali per esprimermi al meglio e fare una grande stagione. Ritrovo l’amico Sciamanna col quale ho vissuto una grande annata a Gubbio ma conosco anche tanti altri ragazzi del gruppo. Ringrazio la società, a cominciare dal presidente Capponi, direttore Donninelli e mister D’Antoni per la fiducia. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del gruppo”. Petti ha firmato ieri, svolto la prima sgambata ai margini dell’amichevole disputata dal Monterosi Fc contro l’Orvietana ed oggi pomeriggio si aggregherà al gruppo.