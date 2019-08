La Viterbese comunica l’arrivo in prestito dal Frosinone Calcio di Andrea Errico. Errico, centrocampista classe ’99, arriva in gialloblù dopo aver disputato la stagione 2018/2019 nella primavera del Frosinone Calcio. Il calciatore in totale ha collezionato in tre stagioni con la primavera dei giallazzurri 59 presenze e ha messo a segno 11 reti.