Terzo test stagionale per la Flaminia Civita Castellana. La formazione allenata da Francesco Punzi giocherà sabato alle 18 contro il Foligno. Si tratta di un anticipo del campionato visto che le due formazioni militeranno nello stesso girone ( E) nel prossimo campionato. Tutti i giocatori della rosa sono a disposizione. Con questa gara la Flaminia conclude il ritiro pre campionato che si è svolto per dieci giorni a Cascia. Il prossimo match amichevole della Flaminia Civita Castellana in programma il 13 agosto al Madami di Civita Castellana contro l’Astrea è stato spostato a Roma sul campo di Casal del Marmo alle ore 17.