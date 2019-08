Doppio colpo Viterbese: ecco Scalera e De Falco

La Viterbese ha raggiunto l’accordo con la Reggina per il trasferimento a titolo definitivo di Andrea De Falco. Il centrocampista classe ‘86 arriva in gialloblu dopo aver vestito nella stagione 2018/2019 le maglie di Vicenza (16 presenze) e Reggina (14 presenze). De Falco centrocampista di grande esperienza vanta 365 presenze tra tutti i campionati professionistici. Infatti, ha indossato le maglie di Ancona e Fiorentina in Serie A e ha collezionato 228 presenze in Serie B, campionato nel quale ha anche messo a segno 18 gol. Inoltre, in serie C ha disputato 130 gare e ha indossato le maglie di Pisa, Taranto, Benevento e Matera. Contestualmente la società ha raggiunto l’accordo anche con il Pescara per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Giuseppe Scalera. Il difensore classe ‘98 arriva alla corte di mister Antonio Calabro dopo aver vestito la maglia del Pescara nella stagione 2018/2019. Inoltre, Scalera nel 2017 ha vinto con la rappresentativa della Nazionale Under 20 il bronzo mondiale.