Il Monterosi lavora anche sul pacchetto under della prossima stagione e dopo la promozione in prima squadra degli juniores De Vittoris e Guidarelli comunica di aver raggiunto l’intesa col giovane Antonio Esposito. Esterno sinistro classe 2000, Esposito ha svolto tutta la trafila delle giovanili del Frosinone fino alla Primavera dove è stato allenato da mister David D’Antoni per due stagioni consecutive. Proprio il tecnico ne ha apprezzato le sue qualità fisiche, tecniche e comportamentali tanto da chiamarlo proprio qui a Monterosi per la sua prima stagione nei Dilettanti: “Sono felice di essere arrivato qui – afferma il giovane esterno – e contento di poter seguire mister D’Antoni. Lo ritengo uno dei migliori tecnici in circolazione. So che ci sarà molto concorrenza, farò di tutto per dare il meglio di me per il bene del Monterosi”.