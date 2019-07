Non c'è ancora la fumata bianca tra Camilli e Romano per il passaggio della Viterbese dall'imprenditore di Grotte di Castro a quello di Cassino. Martedì Romano è arrivato al Rocchi intorno all'ora di pranzo insieme al suo avvocato e al collaboratore tecnico Tito Corsi. Romano ha incontrato anche Calabro, ancora sotto contratto con i gialloblù, con il quale ha parlato di questioni tecniche. Va detto, però, che dopo la riunione durata diverse ore l'ingegnere ciociaro è partito alla volta di Acquapedente, per incontrare Camilli. La vendita, però, non è ancora avvenuta perché, come dichiarato dallo stesso Romano ai cronisti presenti alla Palazzina, la sostituzione della fideiussione di 350mila euro presentata in Lega da Camilli non è ancora avvenuta, e potrebbe anche slittare fino all'inizio della prossima settimana.