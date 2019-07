Pioggia di promozioni per la sezione di Viterbo dell’associazione italiana arbitri. Infatti, oggi pomeriggio, 3 luglio 2019, durante una conferenza stampa tenutasi a Roma, il presidente nazionale dell’Aia Marcello Nicchi ha comunicato i nominativi di arbitri, assistenti e osservatori arbitrali promossi alle serie superiori e i nuovi organici nazionali per la stagione sportiva 2019-2020. Quattro gli iscritti della Tuscia promossi. L’arbitro Matteo Centi è stato promosso dalla serie D alla Lega Pro; l’arbitro Gerardo Simone Caruso dalla prossima stagione sarà a disposizione della commissione arbitri interregionali; l’assistente arbitrale Francesco Raccanello approda in serie D; mentre l’osservatore arbitrale di calcio a 5 Alessandro Scorsino arriva alla massima serie nazionale. I quattro neopromossi vanno ad aggiungersi alla schiera di viterbesi che già rappresentano la sezione Aia di Viterbo negli organismi e nelle categorie nazionali: il componente del Comitato Nazionale Umberto Carbonari; il componente della Commissione Disciplina Nazionale Paolo Stavagna; l’arbitro Claudio Petrella in Lega Pro; gli assistenti arbitrali Danilo Giacomini e Massimiliano Starnini in serie D; l’osservatore arbitrale interregionale Mirko Benedetti; gli arbitri di futsal nazionale Angelo Ricci e Simone Adriani e l’osservatore arbitrale di calcio a 5 nazionale Aldo Santini. Molto soddisfatto il Presidente della sezione Aia di Viterbo Luigi Gasbarri. "Un grande risultato - dichiara Gasbarri - che premia la costanza di questi ragazzi e li proietta alle categorie superiori. Li porto ad esempio per i colleghi più giovani. Se vogliono raggiungere grandi traguardi, nella vita e nello sport, occorrono entusiasmo, allenamento, conoscenza del regolamento e spirito di squadra. Infine – conclude il presidente Gasbarri – ringrazio di cuore Alessandro Chindemi, che è stato avvicendato nel ruolo di arbitro di Lega Pro, per l’attività svolta con serietà e umiltà".