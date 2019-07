Sono giorni decisivi per il futuro della Viterbese, con la trattativa tra il patron Piero Camilli e l'acquirente, l'ingegnere Marco Arturo Romano, imprenditore ciociario a capo dell'azienda "Tecnologia e sicurezza", che dovrebbe chiudersi tra lunedì e mercoledì prossimi. Se così fosse verrà annullato il raduno, previsto per l'11 luglio, con gli allenamenti che in un primo momento avrebbero dovuto svolgersi a Canepina ma che nelle ultime ore sarebbero stati spostati al campo del Cus di Viterbo. Intanto martedì scorso Tito Corsi, che con Romano al timone della società diventerebbe responsabile dell'area tecnica gialloblù, è stato avvistato al Rocchi per visionare le strutture a disposizione della Viterbese a cominciare, appunto, dalla stadio, e prendere visione della situazione contabile della società. Sul fronte allenatore spunta l'ipotesi di un ritorno di Giannichedda, ma solo nel caso di passaggio di consegne, altrimenti c'è sempre Calabro, ancora sotto contratto con la Viterbese, e regolarmente convocato per l'inizio della preparazione.