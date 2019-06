Vendita Viterbese, firmato un preliminare

Svolta nella trattativa per la vendita della Viterbese. Il patron Piero Camilli avrebbe trovato un'intesa con un imprenditore romano per la cessione della società. Nel pomeriggio del 29 giugno è stato firmato un contratto preliminare. Bocche cucite in società, per l'ufficialità si attendono le prossime ore. L'acquirente sarebbe un imprenditore, con un passato nel calcio che conta, che avrebbe dato le opportune garanzie a Camilli per il futuro della Viterbese.

