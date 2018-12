Sostanze organiche nel lago

Un guasto alla pompa del collettore Cobalb ha provocato l’ennesimo sversamento di sostanze organiche, nel tratto di lago che va da Montefiascone a Bolsena fino al Gran Carro. La pompa di sollevamento interessata è quella della stazione numero 9. A causa dei lavori in corso per la sostituzione delle pompe del collettore circumlacuale, qualche giorno fa si sono infatti bloccate le stazioni comprese dalla 15 alla 8, non più in grado di sostenere la grossa portata degli scarichi che hanno provocato lo sversamento.

E’ un problema che si verifica periodicamente perché l’impianto dovrebbe essere modernizzato costruendo un altro braccio di collettore (semianello) per il quale occorrerebbe spendere circa 12-13 milioni di euro. Proprio in questi giorni alla Pisana si sta discutendo il Piano regionale delle acque: un eventuale stanziamento di fondi risolverebbe gran parte dei problemi del lago di Bolsena.

