Sversamento nel lago, in arrivo i dati Arpa

Sversamento di liquidi nel lago sulla spiaggia di Capodimonte proveniente da uno stabilimento privato. Il sindaco minimizza e promette che quando “martedì avremo i dati delle rilevazioni dell’Arpa, che ho prontamente chiamato, faremo sapere le cose come stanno. Ma fin da ora posso dire che non è nulla di preoccupante”. Antonio De Rossi, primo cittadino di Capodimonte, getta acqua sul fuoco delle polemiche sorte in seguito alla segnalazione da parte di alcuni cittadini di una voragine che si sarebbe aperta in un tratto di spiaggia di Capodimonte, vicino a una struttura privata. Da questa voragine, sempre secondo le testimonianze di alcuni presenti, sarebbero fuoriusciti dei liquidi terminati nelle acque del lago. Il timore è che si sia trattato di liquami.

Al riguardo il sindaco ha tagliato corto, e dapprima ha detto di non voler commentare la notizia, poi ha precisato che “martedì avremo gli elementi per poter spiegare come sono andate le cose. Prima che l’Arpa ci fornisca dei dati certi non possiamo rispondere in modo compiuto”. In ogni caso, ha aggiunto, “è stato un piccolo sversamento che non ha creato alcun tipo di problema. Io ho subito chiamato l’Arpa, ho avvisato i carabinieri e ho fatto tutto quello che dovevo come sindaco. Poi, quando l’Agenzia regionale di protezione ambientale mi ha detto che martedì avremo i risultati ho messo in conto di avvisare le testate giornalistiche per far sapere a tutti quanti come stanno le cose. Martedì avrò anche le foto e farò vedere a tutti che l’acqua di Capodimonte è pulita”.

In ogni modo, venerdì mattina sul posto sono intervenuti due operai del Cobalb e l’ex direttore della Comunità lago di Bolsena, Massimo Pierangeli. Il quale, sebbene in pensione da poco, collabora con il liquidatore del Cobalb nelle fasi tecniche e operative. “La nostra stazione va bene – dice Pierangeli -. Lo sversamento non riguarda il nostro impianto ma è relativo allo stabilimento di un privato”. Insomma, sembra che lo sversamento derivi dalla rete fognaria cittadina, gestita direttamente dal Comune di Capodimonte, non da quella del Cobalb. Pierangeli precisa: “La stazione nostra funziona. La pompa tirava leggermente poco ma venerdì mattina abbiamo cambiato la sua posizione, l’abbiamo pulita completamente e ora funziona perfettamente”.

Insomma, in seguito allo sversamento segnalato dalla gente sono subito intervenuti il sindaco e il Cobalb.

L’ufficio tecnico comunale ieri mattina stava conducendo le necessarie indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Martedì il sindaco dovrebbe fornire i dati dell’Arpa.