Attivo il servizio di soccorso acquatico al lago

Dal 4 agosto e per tutte le domeniche di agosto, la Croce rossa di Acquapendente, supportata da quella di Orte, garantirà il servizio di soccorso sanitario nel lago di Bolsena. Il tratto interessato è quello che va dalle rive di Bolsena a Bisenzio, comprendendo San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro e Gradoli. Verrà infatti utilizzata un’idroambulanza, equipaggiata con tutti i presidi, compresi quelli che consentono la gestione di traumi; l’idroambulanza darà supporto alle autorità che già operano sul lago e garantirà l’assistenza sanitaria ai bagnanti. A bordo del natante saranno presenti volontari della Cri con specializzazione Opsa (Operatori polivalenti salvataggio in acqua), che abbiano anche conseguito l’abilitazione per il soccorso sanitario (TS-SA), in possesso di brevetto Full-Dp, per l’utilizzo del defibrillatore e dotati di specializzazione per poter operare in ambiente marino, lacustre, fluviale, alluvionale e subacqueo. “Questo progetto - spiega Massimo Bellavita, presidente della Cri di Acquapendente - mostra ancora una volta come la Croce rossa sia una rete diffusa su tutto il territorio viterbese e come i comitati locali specializzati in diverse attività, creino opportunità di collaborazione reciproca”. In questo caso ad esempio, l’idea è partita dalla sezione aquesiana, mentre i mezzi utilizzati appartengono al comitato di Orte, fortemente specializzato in questo settore, poichè dotato di un nucleo Opsa da oltre dieci anni, con la particolare specializzazione in “acque vive”, visto il rischio idrogeologico che caratterizza il territorio in cui opera. Il progetto denominato “Soccorso acquatico sul lago di Bolsena” per il momento è a carattere sperimentale e queste domeniche (compreso il giorno di Ferragosto), serviranno a valutarne l’efficacia e la sostenibilità, mentre la sua presentazione ufficiale si terrà domenica 11 nell’auditorium comunale di Bolsena.