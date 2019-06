Dopo la conferma del nucleo storico del roster della Stella Azzurra e l'arrivo delle prime novità, continuano le mosse della dirigenza viterbese che piazza un notevole colpo di mercato chiudendo la trattativa per il ruolo di lungo. A vestire la casacca biancostellata nella prossima stagione sarà Marcus Dwayne Price, atleta statunitense nato a Dallas nel 1991, da qualche tempo ormai trasferitosi a Viterbo e che dopo un anno alla Favl, la scorsa stagione ha fatto registrare numeri veramente notevoli con San Giovanni Valdarno in C Gold Toscana. In maglia Synergy il lungo texano ha infatti registrato uno score personale di tutto rispetto con 15,63 punti a partita, un risultato che lo ha piazzato tra i più efficaci realizzatori del girone, risultando anche il miglior rimbalzista (11,32) e stoppatore (1,21) del campionato. Price ha notevoli doti tecniche ed è giocatore che può ricoprire egregiamente anche il ruolo di ala grande, in un interscambio di posizioni molto utile per il gioco praticato dall'Ortoetruria.