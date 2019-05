TUSCIA ANTS VITERBO-GIRLS ANCONA 56-57

PARZIALI 18-11, 35-26, 43-45

ANTS VITERBO Ricci, Bevolo 2, Gasbarri, Boccalato 7, Quaresima 2, Recanati 19, Pasquali 10, Spirito 11, Yordanova 4, Ndiaye 1 All. Maria Chiara Scaramuccia

GIRLS ANCONA Pierdicchia 6, Nociaro 11, Marinelli 2, Ruggeri, Yusuf, El Haiti, Castellani 5, Palmieri, Bolognini 19, Takrou 10, Markova 4, Borghetti All. Piccionne

ARBITRI Michele Meli e Luca Riccardi

Mai sconfitta fu più indolore per le Ants che, nonostante il 56-57 subito in casa da Ancona, festeggiano la promozione in serie A2 avendo amministrato in modo più che tranquillo il +19 conquistato nella sfida di andata.