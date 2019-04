SAN RAFFAELE ROMA-TUSCIA BASKET ANTS VITERBO 62-42

PARZIALI 16-16, 28-27, 50-30

SAN RAFFAELE ROMA Giorgi 11, Rubinetti 8, Ciacconi, Marchetti 6, Santulli, Panariti 12, Bonafede 10, Nardi, Borghi, Barbieri 1, Bovenzi 5, De Santis 4 All. Russo

TUSCIA ANTS VITERBO Martin, Ricci, Pevolo 2, Gasbarri 1, Boccalato 5, Quaresima, Recanati 15, Pasquali 1, Spirito 2, Yordanova 11, Ndiaye 3 All. Scaramuccia

ARBITRI Marcelli e Silvestri

La Tuscia Basket Ants Viterbo crolla nella finalissima del campionato regionale serie B Lazio, incappando in una netta sconfitta contro il San Raffaele Roma. La compagine di coach Scaramuccia, condannata da un terzo periodo da incubo (solo 3 punti a referto) si disunisce nella ripresa, consegnando partita e titolo alle avversarie. In avvio le due squadre si dimostrano subito vogliose di imporre il proprio ritmo alla partita. Viterbo approccia bene al match riuscendo a mettere subito la testa avanti sul +4 dopo i primi minuti di gioco. La contesa resta però in equilibrio, con San Raffaele che resta a contatto e riesce a trovare anche il sorpasso sul 15-14. Dopo i primi 10’ minuti il punteggio resta fisso sul 16-16. Nel secondo periodo è ancora l’equilibrio a farla da padrona, con il nervosismo agonistico grande protagonista. Punteggio sul 18-18 sbloccato da Ndiaye che firma il +2 con ancora oltre 6’ minuti da giocare nel secondo periodo: attimi di apprensione poi per Manzi che resta a terra dopo un colpo fortuito subito a rimbalzo. Le Ants sono però visibilmente in difficoltà, arrivando in ritardo sui secondi possessi che regalano ulteriore ossigeno a San Raffaele che no riesce tuttavia a tramutare in punti un paio di transizioni. Dopo un periodo confusionario di gioco, caratterizzato da tanti errori dalla linea della carità, è Viterbo a muovere il tabellino con il canestro e fallo di Yordanova che ribalta il risultato (20-22). Il testa a testa prosegue fino all’intervallo lungo, con le due squadre che si scambiano la leadership: dopo 20’ minuti Viterbo insegue sul 28-27 dopo il canestro sulla sirena di Roma. Di ritorno in campo è San Raffaele a partire con il piede sull’acceleratore, con un parziale di 8-0 che manda in tilt la difesa viterbese (36-27). Le Ants provano a rimettersi in marcia con Recanati dalla lunetta ma è ancora Roma con un’indemoniata Giorgi a fare male, trovando vita facile nel pitturato per il +10 con 6’ minuti da giocare nel terzo periodo. La difesa allungata di San Raffaele complica l’attuazione degli schemi offensivi di Viterbo, costretta a rifugiarsi nei tiri liberi, con risultati però negativi. Rubinetti dall’arco con due bombe consecutive porta il massimo vantaggio per San Raffaele sul +15, con le Ants in totale confusione sul parquet e coach Scaramuccia costretto a fermare il gioco per cercare l’incredibile penuria offensiva. L’emorragia non si ferma, con le gialloblu che sprofondano sul 50-30 (appena 3 punti segnati nel periodo) dopo i primi 30’ minuti. L’ultimo periodo diventa così un lungo garbage time, con San Raffaele che amministra il largo vantaggio collezionato nel quarto precedente. Viterbo con orgoglio prova a riavvicinarsi ma alla sirena conclusiva è costretta a vedere le avversarie festeggiare il titolo regionale (62-42). Adesso per le gialloblu sarà fondamentale resettare presto la delusione, concentrandosi sulle prossime sfide che vedranno le Ants impegnate nelle fondamentali sfide delle promozioni nazionali per il prossimo campionato di A2.