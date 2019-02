FAVL VITERBO-PERUGIA 63-64

FAVL VITERBO Bernini, Berto 6, D'Agostino 15, Piazzolla Stefano 8 Porrone 5, Tola 19, Piazzolla Simone 4, Cesarini, Pietrella, Rastrelli 6 All. Montorsi

PERUGIA Belloni 2, Buca 4, Versiglioni 13, Spagnolli 17, Ciccarelli 9, Minieri 4, Cenerini, Rossi 3, Gatto 10, Brizioli 2, Caneponi 2 All. Monacelli

ARBITRI Petritaj e Mainy

Il sogno della Favl J.J. Rousseau si spegna a cinque secondi dal termine della partita, persa per 63-64 contro il Perugia. Con i viterbesi avanti di due punti, una bomba di Gatto respinge in gola l'urlo di gioia dei tifosi presenti sugli spalti della Palestra della Verità. Infatti con 5 secondi ancora da giocare, dopo un time out chiesto prontamente dalla panchina viterbese e con la rimessa in zona d'attacco, i giocatori della Favl sono rimasti con il pallone in mano senza riuscire a concretizzare un gioco in attacco. E pensare che erano riusciti nell'impresa di recuperare uno svantaggio di 15 punti. Sicuramente l'assenza di Piacentini per influenza ha condizionato le rotazioni di coach Montorsi, ma il rammarico è enorme. Ora ad attendere la Favl ci sono tre partite determinanti per il proseguo del campionato. La prima, sabato prossimo a Spoleto, poi il turno infrasettimanale giovedì 7 marzo a Viterbo e infine la visita in casa della capolista. Occorre in questi quindici giorni lavorare sodo per cercare di portare a casa almeno 4 punti, per dare un senso ad un campionato con alti e bassi.