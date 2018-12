SORIANO VIRUS-FRATTA UMBERTIDE 79-48

PARZIALI 25-10, 19-14, 18-14, 17-10

SORIANO VIRUS Balestro 11, Bellachioma 1, Caniello 9, Catalani 2, Cima 6, Damiani, Felici, Giacci, Marano 8, Milani 15, Pettirossi 2, Rossi 25 Coach Brunetti

Era la partita che molti attendevano da mesi, da quando a maggio il Fratta Umbertide aveva prematuramente eliminato al primo turno dei play off 2018 proprio i Soriano Virus; ma era anche la partita che poteva dire se la strepitosa vittoria sul campo del Pontevecchio una settimana fa dopo un tempo supplementare, avrebbe costituito delle solide fondamenta su cui poter basare l’intera stagione o se sarebbe stata solamente una rondine che a dicembre, si sa, non fa primavera... ma a natale la tradizione vuole che si giochi a carte e i Virus cercavano il loro personale poker di vittorie su sei partite disputate. Il quintetto cimino schierato da Coach Brunetti e il pubblico accorso al Pala Virus, rimasto fedele nonostante l’insolito turno infrasettimanale, subito fanno capire ai malcapitati umbri che sarebbe stata una serata molto lunga e tormentata, anche se, a dire il vero, la partita comincia e dopo cinque minuti sembra già finita, tanto è lo strapotere dei neroverdi. Pressione asfissiante a tutto campo, ritmo forsennato, possessi velocissimi e la bava dei difensori che si lanciano affamati su ogni cosa passi loro vicino. Non ce n’è letteralmente per nessuno: 25-10 il risultato alla prima sirena. Sugli spalti i ragazzi della scuola minibasket già esultano con cori e striscioni per i loro beniamini. Rossi non stupisce più e infila un esorbitante numero di palloni recuperati (8 a fine gara!), sfiorati, sporcati, deviati che però alla fine trovano sempre la stessa conclusione, in fondo alla retina avversaria (25 a fine partita). Caniello non fa mancare mai energia e aggressività e i punti (comunque 9 per lui) sono solo l’ultimo apporto che da alla squadra, Balestro ritorna a macinare gioco con spalle larghe e cuore grande (5 su 7 per lui con 11 punti totali), Cima ancora in difficoltà per un recente infortunio, dal quale sembra non aver ancora recuperato a pieno, porta comunque acqua al mulino (solo 6 punti ma 4 recuperi) e la mareggiata iniziale si trasforma in una vera e propria tempesta. I ragazzi di Umbertide cercando di salvare il salvabile attaccandosi a quello che di buono hanno pur saputo mettere in campo per il 44-24 di fine primo tempo. Nella ripresa gli umbertidesi tentano di riportarsi sotto per tentare il colpaccio finale e nelle menti dei cimini torna a riaffacciarsi l’incubo della sconfitta con Marsciano, partita dominata e poi persa malamente... ma le intenzioni ospiti questa volta restano nel mondo delle idee e il campo invece decreta con largo anticipo chi sarà a vincere questa sfida. I Virus continuano a correre, a pressare e a recuperare palloni come ciliegie da un albero; Marano nel pitturato porta a spasso i bambini, o quelli che vicino a lui sembrano esserlo, senza nemmeno sbagliare un tiro in tutta la partita; Milani ne confeziona 15 senza colpo ferire e soprattutto mostrando anch'egli un’ottima efficienza offensiva (6 su 8 al tiro), mentre l’alce Giacci con mani veloci e gomiti larghi trova sempre il modo di farsi rispettare dagli imberbi umbri. La partita scivola via fino alla fine, anche se con qualche nervosismo di troppo non giustificato dal risultato ormai acquisito: 79-48 alla sirena, con il cameo del presidente Catalani che nel finale trova il tempo di scendere in campo e firmare la vittoria con un canestro ininfluente ma fondamentale per festeggiare con le famigerate paste al prossimo allenamento. Ritmo, intensità e capacità di battere l’avversario prima nella testa e poi sul campo sono le armi di questi Virus, ma ora giunge la prova più difficile: lunedì 10 dicembre ore 21.00 arriva a Soriano la prima della classe Bastia Umbra, finora imbattuta. Ma, è quasi banale ricordarlo, c’è sempre una prima volta...