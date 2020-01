La Stella vince la seconda partita di fila contro Albano Basket Club

ALBANO CLUB-ORTOETRURIA STELLA VITERBO 55-82

PARZIALI 13-23, 16-23, 11-19, 15-17

ALBANO CLUB Tshisol 6, Porcaro 2, Butteroni 16, Torresani 3, Novelli2, Salvi 2, Cocchi 9, Balboni 15, Giannotti, Casciotti Coach Cipriani

ORTOETRURIA VITERBO Price 17, De Gregorio 11, Rogani 11, Navarra 8, Baldelli 4, Meroi 6, Pebole 4, Rubinetti 14, Piazzolla 3, Casanova 4 Coach Fanciullo

Con una prestazione molto brillante di tutto il gruppo la Stella Azzurra Viterbo supera sul parquet di Albano i padroni di casa con il netto punteggio di 82-55. Dura in realtà solo due giri di lancette il vantaggio dei locali, ma poi l’Ortoetruria prende in mano la partita e conduce con assoluta autorevolezza tutto l’incontro. Fanciullo aveva chiesto ai suoi ragazzi massima attenzione e capacità nel saper imporre il proprio gioco e tutti i giocatori a referto hanno saputo rispondere in maniera egregia alle richieste del coach. Viterbo ha dominato su ogni parte del campo, dettando ritmi e strategie contro le quali Albano è andata in difficoltà. Per i biancoblu buonissima regia di Meroi e ben registrato l’attacco, con un sontuoso Price letteralmente dominatore sotto entrambe le plance e Rogani autore di buone giocate.

Per approfondire leggi anche: La Stella batte San Paolo Ostiense e chiude al secondi posto

Efficace la difesa con Baldelli e Casanova che, sempre pronti al raddoppio ed alla chiusura delle linee di passaggio, hanno fatto buona guardia sui loro avversari e con Pebole sempre presente a mettere la sua in ogni azione. Molto concrete le prestazioni di Rubinetti e De Gregorio incisivi nelle conclusioni e ben giocati dai giovani Navarra e Piazzolla i meritati minutaggi in campo. Una gara convincente dei biancostellati che seppure opposti ad una compagine giovane e certo meno attrezzata dal punto di vista tecnico, hanno però interpretato nel modo giusto una sfida che per altre avversarie anche importanti era risultata assai ostica. Fanciullo alla fine del match è apparso soddisfatto di ciò che hanno fatto vedere i ragazzi e della mentalità giusta che hanno messo in partita riuscendo subìto ad indirizzarla dalla loro parte. Tutti promossi a pieni voti i dieci in campo per l'Ortoetruria, con un cenno particolare alla gara di Price e Meroi. Per i padroni di casa, Butteroni e Balboni i migliori. Dopo il riposo del lunedì la Stella Azzurra tornerà ad allenarsi al PalaMalè per preparare un'altra difficile trasferta, quella sull'ostico campo di Anzio.