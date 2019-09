Conclusa la prima settimana di lavoro per la Stella Azzurra - Ortoetruria in preparazione all'avvio del campionato fissato per il primo sabato di ottobre. Due le sedute giornaliere sostenute dal roster al completo che, ampliato con cinque ragazzi aggregati dalle giovanili, ha svolto sedute di atletica al mattino, utilizzando anche l'impianto del campo scuola ed attività con la palla nel pomeriggio sul parquet del PalaMalè. Questa prima fase si è unicamente incentrata sulla graduale ripresa del ritmo fisico ovviamente non al meglio dopo tre mesi di stop dell'attività agonistica e su un approccio iniziale a schemi e tattiche di gioco impartite da Fanciullo. "La prima impressione mi conferma quelle che erano le nostre sensazioni in sede di costruzione della squadra - dichiara il coach. Il gruppo si è confermato certamente di qualità. Inoltre mi è apparso subito coeso ed i nuovi arrivati si sono immediatamente e positivamente integrati con tutti gli altri. Buone sensazioni anche dai giovani, che stanno lavorando con grande impegno per prepararsi al meglio ad una stagione che voglio li veda subito pronti a dare il proprio contributo. Ovviamente siamo ancora al minimo della forma, con molte scorie da eliminare soprattutto tra i giocatori di maggiore stazza fisica, ma ho detto sabato sera ai ragazzi, al termine di una prima settimana in palestra ed in campo molto dura, che sono veramente soddisfatto del lavoro che stanno facendo e della mentalità che hanno dimostrato fin dal primo giorno". Fine settimana di meritato riposo e lunedì sera si torna al palazzetto per altri cinque giorni assai impegnativi. Poi sabato pomeriggio trasferta a Todi per la prima amichevole della stagione in programma con l'Energy Basket, ottima formazione di C Silver giunta lo scorso anno alla semifinale play off per la promozione in C Gold. Gli umbri saranno poi a Viterbo mercoledì 11 dove alle 19,30 al PalaMalè è previsto il ritorno dell'amichevole.