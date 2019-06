Slitta la chiusura del pozzo delle Masse di San Sisto

Slittano i lavori di chiusura del pozzo San Sisto, quello che alimenta le Masse. Lavori ordinati dal tribunale di Viterbo su richiesta della società Freetime, già autorizzati dalla Regione Lazio e annunciati per oggi. A quanto riferisce la Antiche Terme Romane srl, proprietaria dei terreni in cui sorgono le pozze, la Soprintendenza ha dichiarato l’assoggettabilità di queste opere alla sua autorizzazione, in considerazione dei due differenti vincoli gravanti sul terreno oggetto dell'intervento.

Domenica scorsa però, fin dalla prime ore della mattinata, i gestori e i frequentatori delle Masse hanno assistito a una progressiva diminuzione della portata di acqua termale. Tanto che sul posto sono stati chiamati i carabinieri, i quali hanno accertato la mancanza totale di acqua a partire dalle 15.30. “Abbiamo contattato telefonicamente il geologo Giancarlo Bruti, incaricato dal giudice per le esecuzioni a far eseguire i lavori di chiusura/ricondizionamento del pozzo San Sisto, ed il dottor Giuseppe Pagano, direttore di miniera della concessione termale rilasciata alla società Freetime - spiegano dalla società -. Il dottor Bruti ha confermato che, a seguito della Pec pervenuta dalla Soprintendenza, non sono previsti lavori per oggi come inizialmente programmato. Pertanto, a suo avviso, non ci dovrebbe essere alcun aumento di pompaggio da parte della Free Time. Il dottor Pagano ha invece riferito che è stata sostituita una pompa e ha contattato il custode presente sul posto per far accedere i carabinieri intervenuti”.

Secondo la società Antiche Terme Romane finora il prosciugamento del pozzo di San Sisto si è verificato esclusivamente a seguito di pompaggi “ben oltre il limite consentito alla Freetime, pari a 15 litri al secondo. Quindi è facilmente presumibile che, anche in questa circostanza, la Free Time abbia pompato un quantitativo di acqua termale molto superiore a quella consentita, contravvenendo quanto previsto nella stessa autorizzazione rilasciata dalla regione Lazio, che prevede che il pompaggio massimo può essere superato solo per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori sul pozzo di San Sisto”.