Mare e laghi della Tuscia superano i test dell’Arpa

Non saranno da bandiera blu ma le spiagge costiere e dei laghi della Tuscia sono in regola dal punto di vista della balneabilità. Le analisi effettuate da maggio a oggi da Arpa Lazio tracciano un quadro rassicurante, che lascia ben sperare per una buona stagione.

Alcuni problemi si registrano sulla costa di Montalto e Tarquinia in prossimità di precise aree, ma il più dei prelievi ha riscontrato una situazione idonea a vivere il mare e a fare il bagno. Del litorale di Tarquinia risultano non idonei alla balneazione le zone del poligono militare e della foce del Marta. Situazione idonea negli altri punti dove sono stati effettuati i prelievi: al “cancello numero 4”, a sinistra del fiume Marta, allo stabilimento Torre del Sole, al deposito barche Camping Tuscia Tirrenica, in località Fosse dei Giardini, a Porto Clementino, a San Giorgio e nell’area alla destra del fiume Mignone.

Per quanto riguarda il litorale di Montalto non sono risultate idonee alla balneazione le aree della foce del Fiume Fiora e della tenuta Marchesi Guglielmi. Le analisi delle acque hanno registrato una situazione positiva a Costa Selvaggia, al Camping degli Amici, al Fosso del Rafone, all’altezza del Gabbiano, al Tombolo e a Fosso Arrone.

Le analisi Arpa riscontrano acqua balneabile su tutta la spiaggia del lago di Bolsena e anche a Vico. La stagione estiva, tra l’altro, viene affrontata con maggiore serenità sul fronte del rischio sversamenti. L’impianto Cobalb, che si occupa della gestione delle acque reflue, è infatti stato oggetto di importanti lavori di ammodernamento e messa in sicurezza.

I punti di prelievo nell’area del Comune di Bolsena non hanno individuato zone critiche: Fosso Imbuto, Fosso della Piantata, Fosso di Barano, Fosso della Cavallaccia, Le Naiadi, Lido Camping, 500 metri a destra Fosso Melona, allacciamento Strada Sant'Antonio. Bene la situazione anche a Montefiascone. Qui i punti di prelievo Casale Gabeletta, Fosso del Bronzino, distributore carburante, punta Pinzale, località Kornos hanno dato risultati positivi.

Analisi buone anche a Capodimonte. Prelievi a Fosso del Tavolino, Camping San Lorenzo, Punta San Bernardino, Fosso Spinetto. A Marta analisi rassicuranti i campioni provenienti dalla Rotonda e Villa Sciacca. Sulla stessa onda anche Gradoli: a San Magno, Fosso Val di Lama, Casale Peschiera, Fosso della Scopia; e nella zona di Valentano. Nessun problema riscontrato a Grotte di Castro e nei punti di prelievo di San Lorenzo Nuovo: Fosso il Fiume, Camping Nerone, Fosso del Ponticello.

L’Arpa ha certificato la balneabilità anche del lago Vico. Nessun problema riscontrato nella zona sotto Ronciglione: Punta del Lago, San Souci, Riva Fiorita; né nella parte di Caprarola: Lido Fogliano e Ristorante Bella Venere.