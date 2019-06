Tarzan Mezzetti al lavoro per una partita di solidarietà

“Mi sto adoperando per organizzare una partita di beneficenza a luglio: amici di ‘Tarzan’ contro facchini di Santa Rosa”. A parlare è Alberto Mezzetti, 35 anni, vincitore della penultima edizione del Grande Fratello in onda su Canale 5. Il modello viterbese rivela di aver già parlato con Raffaele Ascenzi, architetto della Macchina del 3 settembre, al quale l’idea calcistica sarebbe piaciuta e che avrebbe dato la propria disponibilità per collaborare alla realizzazione dell’incontro di metà estate. “E’ ancora un progetto allo stato embrionale, ma ho già pensato di coinvolgere alcuni ragazzi che stavano con me nella ‘Casa’ e mi piacerebbe potesse aderire anche Leonardo Bonucci”. Il modello viterbese racconta di essere amico pure con altri calciatori, tra cui Roberto Paloschi e Andrea Petagna, che auspica possano prender parte al match. “Se riesco, vorrei organizzarlo prima dell’avvio del campionato di serie A (24 agosto ndr) in modo che alcuni giocatori possano essere presenti”. La location ipotizzata da Mezzetti è quella dello stadio Enrico Rocchi, ma qualora non fosse disponibile, l’alternativa potrebbe essere il campo del Pianoscarano. Molti gli aspetti dell’iniziativa ancora da definire insomma, che tuttavia il 35enne conta di realizzare. “Lo scopo sarebbe quello di poter destinare l’incasso a realtà che necessitano di fondi – spiega il ‘Tarzan’ della Tuscia - magari la sera stessa dell’evento, davanti al pubblico”. Il trionfatore del Gf15 ha già in mente due possibili destinatari: i gemelli di Vetralla, per consentire loro l’acquisto di un mezzo che gli consentirebbe di spostarsi, e la scuola Fantappié, che necessita di persiane nuove. “In effetti non abbiamo tanto tempo a disposizione – commenta – speriamo di farcela”.