Raccolta firme contro la Talete

Una raccolta di firme. Un ordine del giorno da approvare in tutti i comuni. Una mobilitazione generale con tanto di sit-in sotto la Regione Lazio.

Mentre la Talete avvia un’azione di recupero crediti senza precedenti che porterà al distacco del contatore a centinaia di utenti morosi, i comitati per l’acqua pubblica della Tuscia annunciano le mosse di una battaglia campale per chiudere l’indebitatissima azienda idrica e per ottenere da Zingaretti l’applicazione della legge regionale 5 del 2014, rimasta inapplicata. Quella che prevedeva la ripubblicizzazione dell’acqua con l’affidamento del servizio a consorzi tra enti e aziende speciali.

I comitati, che stanno spuntando come funghi in molti comuni della provincia, anche in conseguenza dell’aumento delle tariffe di Talete scattato da inizio anno, si sono dati appuntamento venerdì in Provincia. Sono già più di una ventina i paesi che hanno aderito all’iniziativa promossa da “Non ce la beviamo”, che farà da coordinamento alla mobilitazione. In campo anche molti amministratori, dal sindaco di Gallese Danilo Piersanti al vicesindaco di Bassano Romano Ugo Pierallini, passando per il consigliere comunale di Tarquinia ed ex sindaco Maurizio Conversini.

“Quello che sta nascendo è un fronte ampio e trasversale, che vede l’adesione di esponenti di varie forze politiche e civiche, dalla sinistra al M5S”, spiega Paola Celletti, che insieme a Bengasi Battisti, a Francesco Lombardi e all’avvocato Carlo Mezzetti tira le fila della mobilitazione. All’incontro di venerdì erano presenti tra gli altri la capogruppo di Viterbo 2020 Chira Frontini e il consigliere grillino Massimo Erbetti, il quale ha dato in anteprima la notizia del commissariamento da parte della Regione di altri 17 comuni tra quelli che non sono mai entrati in Talete.

Si parte dunque con le firme: “In molti comuni - spiega Celletti - la raccolta è già avviata, a breve inizieremo a raccoglierle anche a Viterbo. Contemporaneamente in tutti i consigli comunali della Tuscia verrà votata una delibera contro la privatizzazione dell’acqua. Ciò che chiediamo è nient’altro che l’applicazione della legge 5 del 2014, rimasta lettera morta”.

La legge, come detto, prevede che il servizio idrico torni ad essere gestito dai comuni tramite consorzi o aziende speciali. Talete infatti, pur essendo a totale partecipazione pubblica, è una società per azioni che opera in regime di diritto privato, perseguendo quindi fini di lucro, anche se in quindici anni di vita è riuscita ad accumulare solo debiti. La condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la ripubblicizzazione dell’acqua era la creazione dei bacini idrografici. “Dovevano essere individuati entro sei mesi dall’approvazione della legge - ricorda Celletti - sono passati cinque anni e nulla è stato fatto da Zingaretti”. Da qui la mobilitazione che culminerà con un sit-in sotto il palazzo della Regione Lazio. Quanto al debito di Talete, che in caso di fallimento o chiusura della società, si scaricherebbe sui soci, cioè sui comuni, per il comitato “Non ce la beviamo” è un falso problema: “Il debito di Talete i cittadini già lo pagano. Chi è che paga i mutui che l’azienda accende continuamente, senza peraltro uno straccio di investimento? Gli utenti con le bollette ovviamente”.