Arriva il wi-fi in 16 uffici postali

Fare la fila per pagare un bollettino, inviando un’email o chattando su WhatsApp senza la preoccupazione di trovare il segnale. Da qualche giorno è possibile connettersi gratuitamente a internet dal proprio smartphone, tablet o portatile anche in 16 uffici postali della Tuscia con meno di 5.000 abitanti, grazie al servizio Wi Fi di Poste Italiane.

Nello specifico, il nuovo servizio è stato installato nei comuni di Arlena di Castro, Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, Capodimonte, Castel Sant’Elia, Castiglione in Teverina, Cellere, Ischia di Castro, Monte Romano, Monterosi, Oriolo Romano, Piansano, Proceno, Tessennano e Vejano.

Connettersi alla rete internet degli uffici postali è facile, veloce e gratuito. Basta registrarsi e comunicare il proprio numero di telefono mobile, al quale verrà inviato un messaggio con le credenziali per l’accesso al Wi-Fi. Le installazioni del Wi-Fi fanno parte di un piano più ampio di interventi straordinari per la provincia previsto dal programma dei “dieci impegni” per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti.