Quaranta operai in campo per tagliare l'erba

Quattro aziende e circa 40 operai in campo. Letteralmente. E’ iniziato a Viterbo il tanto atteso sfalcio dell’erba che, complici le piogge continue di maggio e anche i ritardi nella proroga dei contratti alle ditte, aveva raggiunto altezze abnormi pressoché ovunque, soprattutto nei parchi e nei giardini pubblici, tanto da sollevare proteste ma anche tanta ironia sui social, come il recente video, diventato subito virale, in cui due uomini si incontrano in una piazza della Rocca sepolta dalla vegetazione sotto la quale hanno smarrito rispettivamente il proprio cane e la propria bambina.

L’era della Savana in città sembra dunque avere i giorni contati. “Purtroppo la stagione eccezionale ha fatto crescere la vegetazione a dismisura - spiega il sindaco Giovanni Arena -. Abbiamo provveduto a prorogare alle ditte il contratto per un anno e gli operai sono già in azione in diverse parti della città. Entro pochi giorni la situazione dovrebbe tornare alla normalità”.

Le ditte in questione sono la viterbese Daniel Plants, la società Ambiente 2018 di Albinia e la cooperativa Lago di Vico. La prima si occupa del lotto Est, con le frazioni di Santa Barbara ed Ellera, la seconda del lotto Ovest, mentre l’ultima ha in carico la manutenzione delle frazioni e delle scuole. “A Santa Barbara e all’Ellera - riferisce il vicesindaco Enrico Contardo - parte dei lavori di sfalcio sono già stati effettuati dalla Daniel Plants. L’erba, che è molto alta, in questa prima fase viene tagliata solo per metà in modo che quella che rimane si secchi. Servirà poi un secondo passaggio per ripulire completamente"

La Ambiente 2018 è invece all’opera nelle zone verdi del centro storico, mentre la pulizia delle infestanti nelle vie, sui muri e sui marciapiedi spetta alla Viterbo Ambiente. L’ammontare complessivo dell’appalto, che come detto avrà durata di un anno, è di circa 450 mila euro.

“Sto cercando di reperire ulteriori risorse - spiega Contardo - per affidare lo sfalcio delle erbe infestanti anche nel resto della città. Lunedì ne discuterò con il dirigente del settore”.

Per quanto riguarda la pulizia delle vie del centro dalle infestanti, il sindaco sottolinea il problema delle auto parcheggiate che impediscono agli operai di svolgere il proprio lavoro.