La piscina riaprirà il 17 giugno

La piscina comunale riaprirà i battenti lunedì 17, subito dopo le gare nazionali di nuoto che si svolgeranno il prossimo fine settimana nell’impianto di via della Pila. Lo anticipa il sindaco. Arena non esclude però che la Federazione italiana nuoto - che ha preso in carico l’impianto dopo l’abbandono della Maco Larus e che lo gestirà fino a dicembre, o comunque fino all’affidamento a un nuovo soggetto tramite gara - possa anticipare la riapertura della piscina, ovviamente quella scoperta.

Intanto la minoranza è sul piede di guerra e ha chiesto la convocazione urgente della quarta commissione dopo che il 3 giugno sono arrivate due manifestazioni di interesse per la gestione della struttura: lo Sporting Club Juventus e la Juventus Nuoto Roma (insieme al Nuoto Viterbo e Mgd Pool). Visto che il Comune ha dovuto stanziare 80 mila euro per garantire la Fin da eventuali sbilanci, è il ragionamento della minoranza, forse sarebbe stato economicamente più conveniente valutare anche queste offerte. Per Arena il dado dell’affidamento provvisorio alla Fin è però ormai tratto: “E comunque gli affidamenti diretti non sono possibili con soggetti privati", spiega.