Cede una torre delle mura, servono 50 mila euro

Segni importanti di cedimento per una torre della cinta muraria del capoluogo. Si tratta della struttura medievale all'altezza dell'istituto superiore Paolo Savi, dove si è aperto un cretto e c'è un consistente distaccamento, per alcune decine di centimetri, all'interno che fa tendere le pietre verso l'esterno.

La situazione è stata subito segnalata ai Lavori Pubblici che hanno provveduto a quantificare i costi necessari all'intervento in 50mila euro. Somma che dovrà essere individuata a strettissimo giro all'interno dei sei milioni circa di avanzo di bilancio. “Un intervento necessario e che deve essere realizzato in tempi rapidi perché i tecnici hanno rilevato un progressivo aumento della spaccatura”, così l'assessore ai Lavori Pubblici Laura Allegrini.

Il cedimento è visibile dalla strada a occhio nudo. In buona sostanza sta andando in replica quanto accaduto nel 2016 con un'altra torre della cinta muraria su viale Raniero Capocci. Anche quella volta delle consistenti crepe visibili a occhio nudo avevano spinto i tecnici di Palazzo dei Priori a un sopralluogo. All'epoca responsabile dei Lavori Pubblici era l'assessore Alvaro Ricci che fece posizionare una serie di transenne a interdire il passaggio, anche perché si tratta di un punto molto frequentato dagli studenti che viaggiano con i mezzi Cotral.

In quel caso fu necessario attendere un anno circa prima dell'avvio dei lavori di sistemazione, costati 58mila euro. Dal punto di vista tecnico la ditta che vinse l'appalto risolse la situazione con la messa in opera di traversi a livello dell’imposta della volta e di tiranti tramite catene metalliche. Quindi venne realizzata la risarcitura delle lesioni, il ripristino della continuità muraria con interventi di scuci-cuci e il consolidamento del nucleo interno mediante iniezioni a bassa pressione di miscele leganti e l’inserimento di barre inox. Un'operazione che dovrà essere ripetuta anche in questa nuova torre che ha manifestato segni importanti di cedimento.

“Un intervento necessario per ragioni di sicurezza – spiega l'assessore Allegrini – ma anche per la tutela di un elemento importante del patrimonio storico-artistico della città di Viterbo che le mura civiche rappresentano”.