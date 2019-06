Chiudono le masse di San Sisto

Il de profundis, a ogni ordinanza pronunciata da un giudice, è stato intonato già parecchie volte. Questa volta, però, la chiusura delle Masse di San Sisto pare davvero questione di giorni. Quelli che mancano alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del via libera alla chiusura del pozzo che alimenta le pozze al confine tra Viterbo e Vetralla, già concesso dall'autorità mineraria regionale, e quelli che serviranno per effettuare materialmente i lavori.

Un paio di settimane, prevede il geologo Giancarlo Bruti, nominato custode dal giudice Federico Bonato al posto del dimissionario Giuseppe Pagano.

"Non sarà un tombamento - spiega Bruti - ma una chiusura di regolazione. In pratica verrà installato un rubinetto che, a seconda delle esigenze e delle circostanze, potrà essere riaperto".

La differenza non è di poco conto. Il tombamento avrebbe infatti messo una pietra appunto tombale sopra il più frequentato sito termale di Viterbo (oltre 12 mila gli iscritti all'associazione che lo gestisce).

Il rubinetto invece lascia aperta una porta, e un domani pure l'acqua semmai la famiglia Belli e la famiglia Balletti, i Montecchi e i Capuleti di questa viterbesissima guerra termale, dovessero arrivare a un accordo. Un accordo auspicato non solo dai frequentatori delle Masse ma anche da tutti coloro che considerano la pluralità dell'offerta un valore aggiunto per la tanto vagheggiata Viterbo Terme.

Ma finora tutti gli appelli per la pace sono caduti nel vuoto. Intanto alle Masse l'attività gestita dall'omonima associazione continua più o meno normalmente.

Pier Luca Balletti, rappresentante della società Antiche Terme Romane, proprietaria dei terreni su cui sorgono le pozze, non ha perso la speranza e ribadisce comunque la disponibilità della società Antiche Terme Romane "a cercare una soluzione condivisa, che contempli la sopravvivenza di un sito che è diventato, grazie alla dedizione e all’impegno di molti cittadini, qualcosa di irripetibile per il nostro territorio, oltre che un attrattore turistico di primaria importanza".

Da parte sua, la Freetime della famiglia Belli, che ha la titolarità della concessione mineraria di Paliano, entro cui ricadono le Masse, e che sta costruendo un complesso termale nella vicina località Paliano, non vuole però saperne di scendere a patti, e ha già ottenuto dal tribunale, oltre che il libero accesso al sito, anche la demolizione dei vari manufatti (bagni, spogliatoi e quant'altro) realizzati abusivamente negli anni. Di questi dovrà essere il Comune a occuparsene, ovviamente con i suoi tempi.