Talete pagherà il debito col Comune a rate

L’accordo è fatto: Talete salderà il conto da 4,7 milioni di euro e nel giro di un mese gli uffici comunali e quelli della società idrica lavoreranno, “giorno e notte” come dice il sindaco, per definire l’ammontare delle spettanze relative alle utenze non pagate da Palazzo dei Priori. Non ci sono i tempi tecnici per permettere già lunedì 27 maggio lo sblocco dei conti correnti pignorati e quindi il pagamento degli stipendi, ma Arena conta di ottenerlo dal giudice entro martedì o mercoledì al massimo. Nel frattempo i lavoratori, ieri mattina riuniti in assemblea sindacale, hanno proclamato lo stato di agitazione “con conseguente attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione utili a evitare la proclamazione dello sciopero”. “Siamo in attesa della convocazione in tempi brevi da parte del prefetto”, riferisce il rappresentante della Femca Cisl Roberto Marchetti.

Cronaca di un’altra giornata campale, la terza consecutiva, per la Talete spa e il suo azionista di maggioranza relativa, il Comune di Viterbo, dopo la bomba esplosa mercoledì mattina con il blocco dei conti della società per effetto del decreto ingiuntivo presentato dall’amministrazione Arena.

Il sindaco e il nuovo presidente del cda Andrea Bossola, insediatosi giusto ieri mattina, con i rispettivi legali sono riusciti a disinnescare un ordigno che comunque un bel po’ di danni li ha prodotti: danni politici in Comune, con la maggioranza che è tornata a traballare; danni economici ai lavoratori, che dovranno tirare il collo (nella migliore delle ipotesi per un paio di giorni) prima di vedersi accreditato lo stipendio di maggio; danni potenziali al servizio, perché allo stato attuale se si rompe un tubo non c’è un centesimo per poterlo sostituire.

Sono stati necessari due incontri negli uffici di Talete in viale Diaz per definire la exit strategy. Talete dunque riconosce e pagherà i 4 milioni e 763 mila euro relativi a vecchi crediti risalenti all’epoca dell’acquisizione del servizio idrico. In comode (si fa per dire) rate annuali da circa 400 mila euro, la prima da saldare subito, sull’unghia. A fronte di questa dilazione, la Talete ritirerà l’opposizione al decreto ingiuntivo. Parallelamente gli uffici di via Saffi e quelli di viale Diaz lavoreranno in sinergia per definire le somme rivendicate da Talete. “Ci siamo dati un mese di tempo”, spiega il sindaco, che si dice molto soddisfatto della piega presa dalla vicenda: “Certo, ho dovuto passare per le forche caudine del consiglio comunale, ho dovuto dare un po' a tutti l'opportunità di mettersi in mostra”.

I dubbi e le preoccupazioni dei lavoratori sono però tutt'altro che svaniti: “Le 120 mila utenze che servono acqua nelle case di 220 mila cittadini - scrivono in una nota Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cisal - potrebbero rimanere all'asciutto per la impossibilità di approvvigionamento di materiali e servizi”. Quanto agli stipendi, “che il giudice possa sbloccare i conti a fronte di una pec del sindaco, la vedo molto difficile”, conclude Marchetti della Femca Cisl.