Addio alle Masse di San Sisto

Cala il sipario sulle Masse di San Sisto. Stavolta pare proprio definitivamente. Salvo sorprese o improbabili accordi dell’ultim’ora tra le parti in causa (la società Freetime della famiglia Belli e la società Antiche Terme Romane della famiglia Balletti), le più frequentate pozze libere di Viterbo con oltre diecimila iscritti all’associazione che le gestisce, hanno i giorni contati. È del 21 marzo scorso, infatti, una nuova ordinanza del giudice del tribunale di Viterbo Federico Bonato che ha accolto l’istanza di attuazione della Freetime nominando quale ausiliare-custode il geologo Giuseppe Pagano, già direttore di miniera del Comune, che ora dovrà chiudere il pozzo San Sisto e attivarsi per la cessazione delle attività connesse al sito.

Pagano, scrive il giudice nell’ordinanza, “in caso di rifiuto delle società obbligate”, è autorizzato ad avvalersi dell’assistenza dell’ufficiale giudiziario e, ove occorra, della forza pubblica”.

Il tribunale di Viterbo ha inoltre condannato le società resistenti, Antiche Terme Romane e Masse di San Sisto, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali (2 mila euro).

Già nei giorni scorsi tra i frequentatori del sito, che si trova sulla Cassia Sud, all’uscita della superstrada e a poca distanza da quella località Paliano dove la Freetime sta realizzando un nuovo complesso termale (vincolo della Soprintendenza permettendo), era scattato l’allarme per l’improvvisa interruzione dell’acqua termale che alimenta le vasche. Tutti coloro che avevano già avuto sentore dell’ordinanza del giudice, hanno letto subito il fatto come la prima avvisaglia dell’imminente chiusura del pozzo che potrebbe avvenire già questo mercoledì mattina. Da sabato scorso però l’acqua è tornata, facendo tirare un sospiro di sollievo, perlomeno momentaneo, a tutti i frequentatori del sito, tra i quali ci sono moltissimi liberi professionisti romani, i quali in questi anni hanno fatto delle pozze di San Sisto la propria oasi di relax, complici la posizione strategica, la pulizia e i servizi forniti dall’associazione. E a proposito dei servizi, il Comune di Viterbo è stato a sua volta delegato alla demolizione in danno di tutti i manufatti abusivi (chiosco, spogliatoio, toilette) realizzati nel corso del tempo. Le spese saranno successivamente addebitate alla società Antiche Terme Romane e Le Masse, che contro la prima ordinanza del giudice Bonato, la quale risale ormai a più di un anno fa, avevano presentato ricorso.

“Ritengo inaudito – dichiarò all’epoca il legale della Freetime, l’avvocato Giuseppe Puri - che per decenni uno o più soggetti abbiano potuto agire in evidente spregio alle norme del settore che, come noto, attribuiscono al patrimonio indisponibile della Regione la risorsa mineraria termale, senza che alcun altra autorità abbia mai censurato tali condotte. Evidentemente, un ruolo è stato giocato dal considerevole numero di iscritti alla associazione”.