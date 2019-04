Le guide turistiche contro gli abusivi

Le guide turistiche e le guide ambientali di Confguide e Aigae lanciano un appello ai sindaci della Tuscia contro il fenomeno sempre più diffuso dei servizi turistici abusivi. “Accanto all’offerta dei professionisti del settore - dicono - cresce l’abusivismo con casi di lavoro nero, spesso mascherato da volontariato, che mettono a rischio non solo la sopravvivenza della categoria delle guide, ma anche la credibilità e l’immagine di un intero territorio”.

La richiesta è di intensificare i controlli su chi esercita attività di accompagnamento sia nei principali siti e monumenti di interesse della nostra provincia, sia in ambiente naturalistico. Nel “mirino” soprattutto Bagnoregio, Viterbo, Tarquinia, Caprarola, Bomarzo, Bolsena e Tuscania.

“Ricordiamo che per essere guida turistica - sempre Confguide a Aigae - è necessario aver conseguito l’abilitazione professionale tramite un esame specifico. Ogni guida ha l’obbligo di esporre il patentino che certifica tale abilitazione alla professione. Chi non ne è in possesso è soggetto a sanzioni. Allo stesso modo, benché l’accesso alla professione di guida ambientale escursionistica non sia soggetto a specifica abilitazione, riteniamo opportuno sensibilizzare il pubblico e le amministrazioni comunali sull’importanza di rivolgersi a professionisti adeguatamente preparati dal punto di vista della sicurezza e del primo soccorso, quali sono gli iscritti ad Aigae, per tutelare l’incolumità degli utenti che partecipano ad escursioni in ambienti naturalistici”.