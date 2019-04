Grande Fratello al via, svelati i nomi: da Serena Rutelli a Ivana Icardi, il cast

Un cast misto con volti noti del piccolo schermo e persone comuni. Sarà "senza etichette" la 16° edizione del Grande Fratello, in "pieno stile" Barbara d'Urso, al timone del reality per la quinta volta dopo il successo dello scorso anno. Lunedì 8 a entrare nella casa ci sarà anche Serena Rutelli, figlia adottiva dell'ex sindaco di Roma e di Barbara Palombelli. Estetista di 29 anni, sogna di partecipare al Gf da quando ne aveva 19.

Nella rosa dei 16 concorrenti anche Ivana Icardi, sorella dell'attaccante dell'Inter Mauro. Già nel cast del Gf argentino, ha interrotto i rapporti con il fratello dopo l'arrivo in famiglia di Wanda Nara. Confermata la partecipazione di Cristian Imparato, vincitore del programma 'Io canto', del dietologo Alberico Lemme e di Kikò Nalli, famoso hair stylist "reduce da un matrimonio con un personaggio impegnativo", la commentatrice Tina Cipollari, da cui ha avuto tre figli. "C'è un po' di dursismo dentro al cast" ha commentato la conduttrice. "Abbiamo cercato le storie più forti senza preoccuparci delle etichette, vip, nip, crossover, mescolando storie di persone normali con storie di persone finite nel salotto televisivo", ha spiegato Andrea Palazzo, storico autore del programma. A 20 anni dalla nascita, nonostante il format sia cambiato, è rimasto invariato l'obiettivo: "raccontare le vite delle persone e le emozioni".

Ad affiancare Barbara d'Urso ci saranno Cristiano Malgioglio e, novità di questa stagione, Iva Zanicchi.

Novità di questa edizione, che andrà in onda da lunedì in prima serata su Canale 5, sarà l'area Bed&Breakfast, uno nuovo spazio che andrà a sostituire il Lido Carmelita. Qui arriveranno nel corso delle dieci puntate ospiti per sostare alcune ore o qualche giorno. Ancora nessuna anticipazione sui nomi ma gli autori spiegano che è stato pensato come un "link con la trasmissione di d'Urso". La Casa sarà poi plastic free, per promuovere un consumo ecosostenibile, e completamente domotizzata: luci e porte si accenderanno ed apriranno tramite app. Il pubblico potrà seguire la diretta dalle 10 del mattino alle 2 di notte e votare anche tramite smart Tv.