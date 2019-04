Ballando con le stelle, ecco in pista Batistuta con la moglie

A Ballando con le stelle ha accettato l’invito della conduttrice di Rai1 Milly Carlucci una vera leggenda del calcio internazionale, uno dei più forti attaccanti di tutti i tempi: il 'Re leone' Gabriel Batistuta. Tanti i traguardi raggiunti nella sua lunga carriera, solo per citarne alcuni: con 54 goal è il secondo miglior realizzatore nella storia della Nazionale argentina e il miglior marcatore della Fiorentina in Serie A con 152 goal. Inoltre, nel 1994 ha stabilito il record di goal in giornate consecutive nel campionato italiano con ben 13 reti in undici partite. Batistuta si cimenta in una nuova avventura sulla pista di Ballando con le Stelle. Insieme a lui, in questa emozionante sfida, la bellissima moglie Irina Fernandez.