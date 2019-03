Non c'è accordo su come utilizzare la tassa di soggiorno

Brusca battuta d’arresto per la delibera sull’utilizzo della tassa di soggiorno. Che, dopo il rincaro di fine anno, secondo le stime del Comune inserite nel bilancio di previsione dovrebbe fruttare 380 mila euro.

In seconda e quarta commissione, riunite in una rovente seduta congiunta, la maggioranza e l’assessore alla cultura Marco De Carolis si sono ritrovati all’angolo tanto che, per evitare capitomboli, l’approvazione del documento, privo di importi dettagliati e sprovvisto dei pareri del ragioniere capo e del dirigente del turismo, Luigi Celestini, è stata rinviata alla prossima settimana.

A inchiodare il centrodestra al rispetto delle norme regolamentari, oltre che del galateo istituzionale, è stato il capogruppo del Pd Luisa Ciambella, che nella seconda commissione di martedì era giunta a patti con l’assessore al bilancio Enrico Contardo: “La delibera doveva tornare in commissione completa di tutte le parti mancanti - spiega l’esponente dem - vale a dire con gli importi e con i pareri tecnici necessari. Invece, non solo ci è stata riproposta tale e quale a quella del giorno precedente; non solo la maggiorana si è presentata alla seduta senza il dirigente Celestini, salvo poi mandarlo a chiamare all’ultimo momento, ma l’assessore Enrico Contardo è arrivato addirittura a rimangiarsi l’impegno preso 24 ore prima”.

Quella della tassa di soggiorno è una torta, come detto, da 380 mila euro, secondo le previsioni del Comune per il 2019 basate sui flussi turistici e sull’aumento delle tariffe stabilito nei mesi scorsi. E, come sempre quando sul tavolo ballano somme importanti, all’interno della maggioranza non c’è totale unità di vedute su come utilizzare questi soldi, al di là del generico obiettivo della valorizzazione turistica.

Per l’opposizione la delibera è un pasticcio, in quanto i fondi verrebbero dispersi in troppi rivoli anziché essere concentrati su interventi organici e mirati. Nel mirino, in particolare, i 12 mila euro destinati ai manifesti turistici autostradali, i 20 mila per le panchine, gli stanziamenti generici per il marketing (“una parola che può voler dire tutto e niente”, notano dai banchi dell’opposizione) e quelli per un portale per pubblicizzare le bellezze storiche, artistiche e naturalistiche della città dei papi.

Ma nella seduta di ieri l’altro la minoranza alle contestazioni di merito non c’è nemmeno arrivata: “Il problema è stato sia di metodo - continua il capogruppo dem - perché tanta sciatteria non s’era mai vista, che di approccio, visto che di fronte alla nostra disponibilità al confronto ed eventualmente a votare una delibera riveduta e corretta, ci è stato riproposto un testo indigeribile. Solo nel momento in cui il segretario generale ha concordato con le nostre osservazioni, la maggioranza ha dovuto alzare bandiera bianca rinviando la delibera a dopo l'acquisizione del parere della ragioniera capo Ivana Rasi”.