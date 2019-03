Gestione idrica, commissario in otto paesi

Commissario in arrivo, in ambito idrico, per otto dei 30 Comuni “ribelli” che non hanno accettato volontariamente di entrare in Talete. La decisione arriva tramite una delibera di giunta datata 15 marzo, non ancora pubblicata sul Burl (bollettino regione Lazio). Parliamo di Villa San Giovanni, Monteromano, Ronciglione, Fabrica di Roma, Grotte di Castro, Bagnoregio, Proceno e Farnese. Altri 11 Comuni saranno raggiunti dallo stesso provvedimento entro aprile, infine subito tutti i restanti.

Per ora si è cominciato con quei paesi che, oltre a non figurare ancora nell’Ato1 Lazio Nord, sono destinatari di una procedura di infrazione da parte dell’Ue, in merito allo sforamento dei livelli di arsenico e fluoro nelle acque. L’importante misura giunge ad una Talete al momento priva del suo amministratore, Salvatore Parlato, agli arresti domiciliari per la note vicende legate al Consiglio per la ricerca in agricoltura. Il presidente della Provincia e dell’Ato, Pietro Nocchi, la considera una sorta di giustizia per i Comuni allineati sin dalla prima ora: “Non c’è nulla da festeggiare, ma se la Regione ha avviato i commissariamenti, è un segnale che chi è già dentro ha fatto bene, rispettando una giusta procedura. Bisognava pur iniziare in qualche modo”. Nocchi resta fiducioso che presto l’Ato possa annoverare tutti i 61 Comuni: “Uniti si può ottenere di più di quanto si è raggiunto finora, divisi. Per migliorare il servizio agli utenti, sia relativamente alle infrastrutture che in merito ai costi delle bollette”. Bollette che, in un primo momento, sicuramente aumenteranno per i comuni coinvolti. Guerrigliera come d’abitudine, la posizione del sindaco di Grotte di Castro, Piero Camilli: “La Talete è un posto per far pagare il contribuente. Se le tariffe dell’acqua non le raddoppiano, come fanno a mantenere tutto questo carrozzone?”. Parla di “dura lex sed lex” il sindaco di Bagnoregio, Francesco Bigiotti, già in campagna elettorale: “Le norme ci sono e vanno rispettate. Se il nuovo sindaco sarà il nostro candidato, i cittadini non se ne accorgeranno, perché colmeremo come la differenza”. In che modo? “Ci porteranno le nuove bollette e rimborseremo l’avanzo, calcolato rispetto alle precedenti, come contributo alle famiglie”. Chiaro il parere del consigliere regionale Pd, Enrico Panunzi, sulla vicenda: “Ci sono delle norme che vanno seguite. La 36 del 94, nota come legge Galli, a distanza di 25 anni, è inapplicata. La regione ha fatto decreti, diffide, anche secondo il testo sull’Ambiente del 2006. Si è creata una disparità di trattamento dei cittadini – sottolinea Panunzi -. I Comuni che resistono, avranno le loro ragioni, ma vanno pareggiare le difformità”. Ora, dopo il parere del Consiglio autonomie locali, si dovrebbe procedere con un decreto del presidente per nominare i commissari ad acta.