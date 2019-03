Appalto rifiuti, esposto alla Corte dei conti e all’Anac

Bilancio, sarà scontro frontale in Consiglio comunale sulla questione rifiuti. La minoranza sta infatti raccogliendo in queste ore le ultime firme per spedire tutti i documenti dell’appalto ponte deciso dalla giunta, più relative osservazioni, alla Corte dei conti e all’Anac. Secondo indiscrezioni, l’esposto sarà presentato al termine della seduta del parlamentino di Palazzo dei Priori durante la quale si attende dalla maggioranza il via libera alle coperture finanziarie per l’affidamento del servizio.

Un antipasto del muro contro muro si è avuto qualche giorno fa durante i lavori della seconda commissione, quando le opposizioni hanno fatto presenti le loro perplessità sull’operazione, mettendo in risalto la contraddizione che nascerebbe dall’aver dato avvio alla gara prima ancora di approvare il piano economico. Per questo si preparano a dare battaglia oggi pomeriggio e domani mattina nella Sala d’Ercole.

Contestano in particolare l’esautorazione del consiglio comunale, a cui sarebbe aspettata l’ultima parola sulle linee guida attorno alle quali è stata costruita appunto la gara. Linee decise invece proprio in giunta, disattendendo, a loro parere, l’ultima definizione (periodo Michelini) delle stesse da parte del Consiglio.

“A nostro avviso quanto accaduto non è corretto dal punto di vista delle procedure - spiega Giacomo Barelli di Viva Viterbo -. Non c’è da parte nostra una contrapposizione di natura ideologica. Il problema è nel merito di quanto si sta facendo dal punto di vista dei passaggi e delle competenze”.

