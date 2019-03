Centro di formazione alle ex terme Inps

Un centro nazionale per la formazione in campo sanitario-termale. E' la principale proposta contenuta nel piano che è stato messo a punto dall'advisor nominato dal Comune per il rilancio delle ex Terme Inps.

Nella proposta appena presentata dall'Ati (Associazione temporanea di imprese) formata da Federterme servizi e Structura srl, l'ex stabilimento dei lavoratori dovrebbe ospitare, accanto alla parte ricettivo-turistica, un polo d'eccellenza e di alta formazione per creare delle figure specializzate nelle cure termali, un progetto da portare avanti in collaborazione con l'Università della Tuscia.

"Si tratta di una proposta molto interessante - dichiara il sindaco Giovanni Arena - che farebbe di Viterbo un punto di riferimento nazionale, l'unico in Italia specializzato in questo campo".

L'advisor ora ha sessanta giorni di tempo per trasformare questa proposta in un progetto vero e proprio.

"A quel punto - continua Arena - valuteremo la fattibilità del piano e decideremo se e come portarlo avanti. Insieme al polo formativo, le ex Terme Inps ospiteranno comunque una struttura ricettiva".

Resta sempre sul tappeto l'ipotesi del project financing, che prevede la trasformazione, con l'intervento di investitori privati, del complesso abbandonato di strada Bagni in un albergo al servizio delle terme già esistenti. Una soluzione da sempre caldeggiata da Fausto Sensi, patron delle Terme dei papi, la cui capacità ricettiva è molto limitata.

Intanto il sindaco è in attesa di una riposta dalla società Gestervit, proprietaria delle Terme Salus, alla recente ordinanza per l'immediata chiusura del pozzo San Valentino, dove la stessa Gestervit il 25 novembre del 2014 eseguì un intervento non autorizzato che provocò l'abbassamento del livello della "callara" del Bullicame, che da allora (e ancora oggi) è chiuso al pubblico.

Il Comune ha chiesto alla società di presentare un cronoprogramma dei lavori che, a questo punto, dovrebbero essere realizzati prima dell'apertura del nuovo pozzo Sant'Albino. Per quest'ultimo intervento bisognerà invece attendere la conclusione delle procedure di gara attualmente in corso.

Dall'apertura del Sant'Albino, ricordiamo, dipenderà l'approvvigionamento idrico delle Terme Salus una volta che il San Valentino sarà tombato. Una volta terminati i lavori, il Bullicame tornerebbe ad avere la sua acqua e le Terme Salus proseguirebbero tranquillamente la loro attività con quella attinta dal nuovo pozzo.