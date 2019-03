La tassa sui rifiuti aumenta del 7 per cento

Tra il 6 e il 7%. E' l'entità dell'aumento della Tari che il Comune si accinge a varare per far fronte in parte ai maggior costi del servizio previsti nell'appalto ponte appena pubblicato, in parte all'aumento del prezzo del conferimento in discarica. Alla fine dunque, come anticipato dal Corriere di Viterbo nelle settimane scorse, l'amministrazione Arena sarà costretta a ritoccare all'insù la tariffa. Il rincarico peserà soprattutto sulle attività produttive.

“La delibera con le nuove tariffe non è ancora pronta, ma l'aumento non dovrebbe superare il 7% - spiega il sindaco Arena - Si tratta di una misura necessaria per far fronte soprattutto ai maggiori costi per lo smaltimento riconosciuti dalla Regione Lazio alla Ecologia Viterbo”. E qui bisogna aprire una parentesi. Il 5 settembre scorso una determina regionale, in accoglimento di una vecchia sentenza del Tar del Lazio, ha portato il costo del conferimento dei rifiuti solidi urbani nell'impianto Tmb di Casale Bussi a 98,23 euro a tonnellata per tutti i comuni della Tuscia. Viterbo aveva evitato il salasso dovuto alla retroattività del provvedimento in forza di una convenzione con la Viterbo Ambiente e con la Ecologia che calmierava il prezzo a 74 euro a tonnellata come ristoro per la presenza della discarica sul territorio del capoluogo (la cosiddetta servitù). Con la cessazione dell'appalto della raccolta dei rifiuti (la Viterbo Ambiente opera oggi in regime di proroga) quella convenzione è venuta meno, e quindi Palazzo dei Priori dovrà adeguarsi alle nuove tariffe dello smaltimento, che ovviamente andranno a ricadere sulle tasche dei cittadini. Oltre a questo, ci sono i maggiori costi dell'appalto ponte da 10 milioni e 620 mila euro approvato dieci giorni fa dalla giunta e già pubblicato. Esso prevede diverse migliorie rispetto al capitolato precedente: dallo spazzamento quotidiano delle strade del centro storico alla pulizia più frequente delle caditoie (17 mila passaggi contro i 5 mila del passato), responsabili principali dei continui allagamenti che si verificano in città durante i nubifragi. Maggiori servizi che si traducono in maggiori costi per complessivi 187 mila euro. Anche questi finiranno per gravare sulle tariffe. Intanto, fa sapere il sindaco, gli uffici hanno iniziato a lavorare al nuovo bando dell'igiene urbana, che sarà pubblicato il prossimo anno. "Quanto prima sarà però necessario un nuovo passaggio delle linee guida in consiglio comunale per apportare le necessarie modifiche", sottolinea Arena, che è fermamente intenzionato a eliminare del tutto le famigerate isole di prossimità. La rimodulazione delle tariffe Tari sarà parte integrante del bilancio di previsione 2019 che è stato approvato in giunta e che ora inizierà l'iter nelle commissione prima del passaggio finale nella sala d'Ercole. Il tempo stringe. Il termine del 31 marzo sarà inevitabilmente sforato.