I detenuti diventano i giardinieri del tribunale

Quindici detenuti di Mammagialla prenderanno parte a un corso che li formerà, e i due più bravi diventeranno i giardinieri del tribunale. Il tutto all’interno di un percorso di recupero sociale e di reinserimento lavorativo. Viterbo è la prima città dove si fa un esperimento in cui le istituzioni e le forze sociali si alleano per questo obiettivo. Che sta nella costituzione all'articolo 27, ha spiegato la presidente del tribunale Maria Rosaria Covelli. La quale, in un'aula di corte d'assise gremita, ha presentato la “Convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato a opera di detenuti della casa circondariale di Viterbo presso il palazzo di giustizia”, che è stata stipulata tra il tribunale, la casa circondariale di Mammagialla e la Procura della Repubblica.

Covelli ha introdotto gli interventi: “Da tempo promuoviamo il reinserimento anche con progetti di pubblica utilità”. Quello al centro della convenzione è un progetto che si è avvalso della collaborazione di molti soggetti pubblici e privati. La Confagricoltura Viterbo e Rieti ha organizzato i corsi di formazione “per insegnare ai detenuti l’uso del decespugliatore e della motosega”, ha detto il presidente Ferdinando Chiarini.

Di “una convenzione che potrebbe sembrare piccola nei numeri ma è grande nei princìpi” ha parlato il presidente dell’ordine degli avvocati Marco Prosperoni. Che ha corroborato quanto spiegato dal direttore del carcere di Mammagialla Pierpaolo D’Andria: “Abbiamo tanti progetti in cantiere e tanti già avviati: dovremo essere bravi a pubblicizzare ciò che facciamo”. D’Andria ha aggiunto: “Questo è solo l’inizio, non si tratta di un progetto episodico. Presto ne firmeremo un altro con suor Francesca del monastero di Santa Rosa. Suore che hanno bisogno di aiuto per i lavori di manutenzione. Sarebbe un’altra bellissima iniziativa per il significato che ha Santa Rosa per la città”.

Il vescovo Lino Fumagalli ha parlato di detenuti, poveri, immigrati: “C'è l’impressione che dei loro problemi non interessi nulla a nessuno. Una convenzione come questa va in senso contrario”. Il rettore Alessandro Ruggieri ha detto come Viterbo sia “un piccolo laboratorio di idee”. Paolo Auriemma, procuratore capo di Viterbo, per sottolineare il dovere di recuperare i carcerati ha citato Cesare Beccaria: “Mai permettere che una persona diventi cosa”.

Erano presenti anche il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, l’ex membro del Consiglio superiore della magistratura e professoressa alla Luiss di diritto penale Paola Balducci, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, il questore Massimo Macera, il prefetto Giovanni Bruno.