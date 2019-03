Il bullicame resta chiuso

Si allungano i tempi per la riapertura del Bullicame che, nonostante gli annunci da parte dell'amministrazione, si stanno rivelando tutt'altro che brevi. Nella più ottimistica delle previsioni il sito non tornerà fruibile prima del prossimo autunno. La più famosa delle pozze termali libere viterbesi è chiusa dal 25 novembre 2014, da quando le vicine Terme Salus, di proprietà della società Gestervit, eseguirono lavori non autorizzati al pozzo San Valentino, provocando un abbassamento del livello della "callara", la sorgente che alimenta il Bullicame.

"Ho invitato per iscritto la Gestervit a eseguire quanto stabilito dalla Regione, sono intervenuti i vigili per pretendere il cronoprogramma dei lavori del tombamento del pozzo di San Valentino, altrimenti lo farà il Comune in danno. Nel frattempo stiamo predisponendo la gara per la sub concessione del Sant'Albino", ha risposto su Facebook il sindaco Arena all'ex presidente dell'associazione "Il Bullicame" , che da quasi cinque anni sta combattendo una battaglia personale perché le pozze cantate da Dante nell'Inferno tornino fruibili. La questione, come ammette lo stesso Arena, è complessa: la Gestervit infatti prima di eseguire il tombamento del pozzo San Valentino, per evitare che le sue Terme Salus restino a secco, attende lo scavo del pozzo Sant'Albino, che ricade sempre dentro la sua proprietà. I lavori del Sant'Albino, trattandosi di concessione mineraria, vanno però messi a bando. Da parte sua, la Regione ci ha messo intanto un anno e mezzo per autorizzare i lavori, e ora che finalmente è arrivato l'okay, a Palazzo dei Priori sono troppo affaccendati nelle faccende del bilancio (termine 31 marzo) per dedicarsi al bando. "Purtroppo gli inspiegabili ritardi della Regione hanno rallentato i tempi. Prima di pubblicare la gara era necessario inoltre un passaggio in Consiglio - spiega Arena - per inserire i pozzi nella perimetrazione del Bullicame. Non appena approvato il bilancio provvederemo a pubblicare il bando. Entro giugno speriamo di concludere l'iter”.

Faperdue è decisamente meno ottimista. "Probabilmente il bando ancora non è stato nemmeno scritto - dice l'ex presidente dell'associazione il Bullicame ed esperto di termalismo viterbese - Da questa amministrazione abbiamo sentito finora solo annunci e, se tutto va bene, passerà almeno un anno prima che il Bullicame torni fruibile, anche perché la Gestervit non ha interesse a chiudere il San Valentino, se non costretta". "Non sono un uomo di legge - conclude Faperdue - ma c'è una sentenza del Tar che obbliga le Terme Salus a sospendere gli emungimenti dal San Valentino. Siamo di fronte a un'interruzione di uso civico e le centinaia di viterbesi che usufruivano delle pozze libere e che ora sono costretti a frequentare strutture a pagamento andrebbero risarciti".