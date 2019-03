Rifiuti, l'appalto "ponte" è salvo

Ammonta a 10 milioni e 620 mila euro l'appalto ponte per la raccolta dei rifiuti approvato dalla giunta comunale. Costerà 187 mila euro in più rispetto a quanto il Comune ha speso per l'igiene urbana lo scorso anno, con la differenza però che il nuovo capitolato prevede tutta una serie di servizi, a cominciare dallo spazzamento quotidiano delle strade del centro storico, non contemplati nel precedente appalto.

Il sindaco Arena, nonostante una giunta a ranghi ridotti e una maggioranza ancora in fibrillazione per il noto braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia sul caso Nunzi, è riuscito a scongiurare in extremis l'esplosione della grana rifiuti alla vigilia della scadenza della proroga del contratto alla Viterbo Ambiente.

"L'appalto ponte durerà un anno - spiega il primo cittadino - e prevede diverse migliorie rispetto al capitolato precedente: lo spazzamento delle strade del centro storico tutti i giorni, anziché due volte a settimana, la pulizia sistematica delle caditoie, per un totale di 17 mila passaggi contro i 5 mila del passato e anche il potenziamento dello sfalcio dell'erba". Dentro il contratto è finita pure la pulizia del guano dei piccioni, anch'essa non contemplato nell'ultimo appalto e che lo scorso anno era costata al Comune il pagamento alla Viterbo Ambiente di servizi aggiuntivi.

