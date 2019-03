Talete attende "un gesto di responsabilità" da Parlato

In molti, nell'orbita della società idrica Talete, sono in attesa di una comunicazione formale da parte del presidente Salvatore Parlato, tramite il suo legale, relativamente alla misura cautelare che lo vede da sabato sera agli arresti domiciliari, nell'ambito dell'inchiesta romana sul Crea. Solo allora verranno prese le eventuali risoluzioni idonee a favorire la continuità societaria del gestore idrico viterbese. Parlato, la direttrice generale del Consiglio per la ricerca in agricoltura, Ida Marandola, altri due funzionari e un dipendente, devono rispondere a vario titolo di peculato, abuso d'ufficio e falso. Vicenda che non riguarda in alcun modo l'azienda di via Romiti, ma sulla quale, per ovvi motivi, avrà delle ripercussioni tangibili.

ARRESTI DOMICILIARI PER PARLATO (leggi qui)

"Siamo in attesa di indicazioni certe rispetto a quanto abbiamo appreso sui giornali, per poi fare le valutazioni del caso - afferma il presidente dell'Ato 1 Lazio Nord, Pietro Nocchi -. Abbiamo effettuato un briefing anche stamani, perché la società deve andare avanti ed essere inquinata il meno possibile da questa faccenda". Nocchi sostiene come sia anche "interesse di Parlato, che ha dimostrato capacità e competenze, fare in modo che Talete rimanga fuori". Lasciando intendere come ci si aspetti da lui un gesto di responsabilità. "Solo allora - chiosa - gli amministratori locali potrebbero incontrarsi e prendere iniziative per tutelare Talete, i cittadini ed i lavoratori".

Giuseppe Fraticelli, uno dei due consiglieri del cda, carica che riveste da novembre scorso insieme a Stefania Pierini, chiarisce meglio i passaggi che a suo avviso sarebbe necessario compiere: "Dobbiamo attendere l'acquisizione formale dei fatti. Da quel momento, l'azienda può attuare i provvedimenti previsti dallo Statuto, al fine di sostituire il legale rappresentante". Il membro del cda fa riferimento all'articolo 15: "In caso di assenza o impedimento del presi- dente, le funzioni sono svolte da un qualsiasi consigliere, concertato tra quelli rimanenti". A titolo temporaneo e previa deliberazione. "Il Cda, anche a due membri - spiega l'avvocato - è un organo perfettamente valido ed efficace". Solo successivamente spetterebbe ai sindaci convocare un'assemblea per la nomina della nuova gestione. "Facciamo però un passo alla volta", va cauto Fraticelli.

Nel frattempo il sindaco Arena, già impegnato a ricomporre la propria maggioranza, si trova sotto attacco della minoranza. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni di Fraticelli stesso, Erbetti (M5S) la sfiducia di tutto il cda e Luisa Ciambella (Pd) lamenta la sua "diserzione" in V commissione, sugli organismi "in house". "Bisogna evitare di mettere nei guai Talete e di conseguenza tutti gli utenti, con affermazioni e scelte avventate - risponde il primo cittadino -. Anche volendo, col 21% non possiamo sfiduciare nessuno e va garantita una stabilità alla società, in attesa di comunicazioni".