Pedofilia, cardinale Pell condannato a 6 anni di carcere

Il cardinale australiano Goerge Pell è stato condannato a 6 anni di carcere per abusi sessuali su minori dal tribunale di Melbourne, dovrà scontare almeno 3 anni e 8 mesi prima di poter chiedere di essere scarcerato.

Il giudice Peter Kidd ha dichiarato di aver valutato gli "odiosi crimini" commessi dal religioso, così come la sua avanzata età di 77 anni, nel decidere la pena. Ha inoltre citato il suo "grave" abuso di potere. Pell rischiava una pena massima di 50 anni di detenzione, per le accuse di abusi sessuali nei confronti di due coristi negli anni '90. Il religioso, dichiarato colpevole a dicembre di stupro e quattro imputazioni per molestie sui due 13enni, si è professato innocente e ha presentato ricorso contro la condanna. "Potrebbe non vivere abbastanza per uscire di prigione", ha detto il giudice.